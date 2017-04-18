Абэ и Пенс договорились сотрудничать по КНДР

ТОКИО, 18 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и вице-президент США Майк Пенс согласились с необходимостью более тесных связей в области безопасности и договорились о сотрудничестве двух стран для решения проблемы японских граждан, похищенных в прошлом КНДР, передало агентство Киодо во вторник по итогам переговоров политиков в Токио.

Японцы похищались северокорейскими спецслужбами в 70-е и 80-е годы в шпионских целях. В Токио настойчиво требуют прояснения всех обстоятельств и продолжения поиска оставшихся в живых жертв похищений.

Пенс и Абэ также условились добиваться от Китая более активного участия в сдерживании ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Как сообщалось ранее, Пенс прибыл в Токио из Сеула, где также обсуждал проблему вокруг КНДР.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил о возможности "любых мер" в отношении Пхеньяна для сдерживания северокорейской ядерной и ракетной программ. Это подтвердил и вице-президент США Майк Пенс во время посещения накануне демилитаризованной зоны между двумя частями Кореи, заявив, что терпение Вашингтона в отношении КНДР достигло предела.

Пхеньян грозит в случае провокаций ответить превентивным ударом по базам США в регионе, в том числе в Японии.