Глава МИД Италии прокомментировал итоги референдума в Турции

РИМ, 18 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Вопрос о вступлении Турции в члены Евросоюза не находится на повестке дня, заявил глава МИД Италии Анджелино Альфано в связи с итогами недавнего референдума об изменении турецкой конституции.
"Вопрос о вступлении Турции в Евросоюз сейчас "не на столе". В любом случае возможные решения, связанные с возвращением смертной казни, могут отложить его еще дальше", — заявил он в интервью итальянской газете Il Corriere della Sera.
По его словам, в сотрудничестве ЕС с Турцией "одно дело – вести совместную взаимовыгодную работу по борьбе с терроризмом и в рамках НАТО, другое – разделять некоторые методы" политики Анкары.
Воскресный конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской на президентскую форму правления закончился победой его сторонников. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Конституционные изменения были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ожидается, что с новыми полномочиями глава государства может провести в Турции референдум о восстановлении смертной казни.
Президент Эрдоган, по мнению Альфано, пытается увеличить свою значимость на международной арене, в особенности в том, что касается борьбы с терроризмом, чтобы "на равных обсуждать это с великими державами".
Оппозиция в свою очередь считает, что победа сторонников Эрдогана приведет к бесконтрольному укреплению его власти, поляризации общества, дальнейшему ухудшению Турции и ЕС, бегству из страны инвесторов.
Добровольцы и назначенные избиркомом служащие помогают проголосовать инвалидам и гражданам преклонного возраста.
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"Мы уверены, что Турция, расположенная между Востоком и Западом, играет фундаментальную роль. Я слышу призывы к изоляции Москвы и Анкары. Я не хочу прибегать к громким словам о высоких идеалах. Нам просто это не подходит. Здесь требуется реализм", — подчеркнул министр.
Соглашение об ассоциации между ЕС (ранее ЕЭС) и Турцией было подписано в 1963 году. Заявку на членство в Евросоюз Анкара подала в 1987 году. Переговоры о вступлении Турции в ЕС, начавшиеся только в 2005 году, неоднократно осложнялись разногласиями, которые приводили к их приостановке.
На данный момент открыты 16 из 35 глав переговорного досье о вступлении в ЕС. В марте 2016 года лидеры стран-членов ЕС согласились активизировать переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в ЕС через ее территорию.
Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения перед референдумом по изменению формы правления с парламентской на президентскую, который пройдет в Турции 16 апреля.
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