Лидеры "Нормандской четверки" надеются на продолжение работы в этом формате

ЛИДЕРЫ "НОРМАНДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ" ВЫРАЗИЛИ НАДЕЖДУ НА ТО, ЧТО РАБОТА В ЭТОМ ФОРМАТЕ ПРОДОЛЖИТСЯ ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ ВО ФРАНЦИИ — КРЕМЛЬ

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