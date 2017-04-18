"Нормандская четверка" отметила важность пасхального перемирия в Донбассе

Реакция на события на Украине. Апрель 2017 (22)

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре подчеркнули важность строгого соблюдения пасхального перемирия в Донбассе, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Они приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения", — говорится в сообщении.

Лидеры стран "нормандской четверки" также вновь подтвердили приверженность выполнению минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования.