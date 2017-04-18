Саудиты между Кремлем и Белым домом: союзник США смотрит в сторону Москвы?

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко 17 апреля, в понедельник, завершила двухдневный визит в Саудовскую Аравию. Спикер верхней палаты российского парламента провела целый ряд встреч — в том числе с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.

В отличие от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая недавно также посещала Эр-Рияд в подчеркнуто светском наряде, Валентина Матвиенко прибыла в саудовскую столицу в длинном зеленом платье и с платком на голове. "Есть, во-первых, дипломатическая культура. Если приезжаешь в другую страну, ты должен уважительно относиться к культуре, традициям, религиозным особенностям. И это непременные условия дипломатического этикета. Но это еще и такая внутренняя культура, потому что если ты как-то с пренебрежением относишься, то никакого доверительного диалога уважительного не получится", — объяснила Матвиенко свой выбор одежды журналистам.

С другой стороны, в ходе визита спикер Совета Федерации жестко осудила недавний ракетный удар США по Сирии, который поддержали саудиты: "Мы считаем, что бомбардировка крылатыми ракетами Сирии является грубейшим нарушением международного права, актом агрессии в отношении суверенного государства".

Нефть, C-400 и исламский банкинг

В центре переговоров ожидаемо оказалось сотрудничество в нефтегазовой сфере. Москва и Эр-Рияд налаживают взаимодействие по сокращению добычи нефти. Обе страны в полном объеме выполнили обязательства в рамках соглашения между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами. "Россия и Саудовская Аравия выступили гарантом выполнения этого соглашения. И я уверена, что это сотрудничество продолжится и дальше, потому что никто не заинтересован, чтобы это было такое хаотичное развитие событий", — заявила Матвиенко.

Подобное взаимодействие действительно взаимовыгодно — оно позволяет поддерживать на достаточном уровне цены на нефть, в чем одновременно заинтересованы и Кремль и саудовская монархия. Пару лет назад, еще при президенте США Бараке Обаме, была популярна теория, что Вашингтон специально убедил Эр-Рияд обрушить нефтяные цены, чтобы досадить России. Так или иначе, но сегодня российское и саудовское правительства в нефтяном вопросе энергично взаимодействуют.

Любопытно, что Эр-Рияд, несмотря на действительно очень тесные связи с США, не поддержал антироссийские санкции, которые поддержали многие другие союзники Вашнгтона и ЕС — Япония, Австралия, Новая Зеландия, Канада.

Кроме энергетики обсуждались также вопросы военно-технического сотрудничества. Детали не раскрывали, но известно, что в конце прошлого года Саудовская Аравия проявляла повышенный интерес к новейшим российским системам ПВО С-400 "Триумф". Об этом РИА Новости сообщил посол России в королевстве Олег Озеров. В начале 2017 года об этом также рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров: "Действительно, у нас велись переговоры с саудовской стороной по этому вопросу. Как по военным самолетам, так и по сухопутью". Главный партнер и поставщик оружия для саудитов — Вашингтон. Получается, что Россия и здесь начинает конкурировать с США.

Еще один аспект переговоров — поддержка в России института так называемого "исламского банкинга" и приход в Россию саудовских банков. Дело в том, что в соответствии с нормами ислама банки королевства отказываются от сделок с займами под процент и фьючерсных сделок в пользу проектного финансирования. Оптимальное их функционирование в России, а значит, и саудовские инвестиции требуют специальных законодательных норм. На уровне регионов, в первую очередь в Татарстане, такой опыт есть. Остается принять соответствующие законодательные новации на уровне страны.

Во время встречи с представителями бизнес-сообщества королевства Валентина Матвиенко сообщила, что в 2017 году должны заработать совместные проекты России и Саудовской Аравии общим объемом три миллиарда долларов.

Спикер также отметила, что король Саудовской Аравии планирует посетить с официальным визитом Россию. Сделанное ему ранее Владимиром Путиным предложение он "принял с благодарностью".

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Кадры визита Валентины Матвиенко в Саудовскую Аравию и встречи с королем

Возможно ли региональное партнерство?

Москва и Эр-Рияд сильно расходятся в оценке конфликта в Сирии и ситуации вокруг Ирана. Это затрудняет возможности для дипломатического маневра. Тем не менее точки для соприкосновения все же есть. "У Москвы и Эр-Рияда схожие позиции по урегулированию палестино-израильского конфликта. Что касается Сирии, то у нас очень серьезные расхождения только по дальнейшей судьбе президента Башара Асада, но и Россия и Саудовская Аравия согласны, что военного решения этого кризиса быть не может", — рассказал вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

Тем временем отношения отношения США и Саудовской Аравии раздражены иском американских граждан против Эр-Рияда, которые обвиняют власти королевства в поддержке террористической организации "Аль-Каида"*. Коллективный иск от имени 800 погибших в терактах 11 сентября 2001 года рассматривает федеральный суд Манхэттена. Общая сумма претензий оценивается в шесть миллиардов долларов.

В МИД Саудовской Аравии ранее заявляли, что это "подрывает принципы иммунитета суверенного государства" и даже обещали распродать свои американские активы, чтобы их не заморозили по решению суда.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.