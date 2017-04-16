Матвиенко рассказала, почему надела платок и зеленое платье в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД, 16 апр — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в ходе визита в Саудовскую Аравию покрыла голову платком, назвала это дипломатической культурой и уважением к традициям другого государства.

"Есть, во-первых, дипломатическая культура. Если приезжаешь в другую страну, ты должен уважительно относиться к культуре, к традициям, религиозным особенностям. И это непременные условия дипломатического этикета. Но это еще и такая внутренняя культура, потому что если ты как-то с пренебрежением относишься, то никакого доверительного диалога уважительного не получится", — ответила Матвиенко журналистам на вопрос о демонстрации уважительного отношения к традициям страны.

В ходе визита в Саудовскую Аравию Матвиенко провела ряд деловых встреч с королем и другими представителями руководства страны. Следуя местным традициям, она покрыла голову платком и надела платье особенно почитаемого в исламских странах зеленого цвета, чем вызвала восхищение и одобрение принимающей стороны.

"Я сама была дважды послом, я понимаю, насколько чувствительно к этому относятся. Пусть это внешняя форма, но это сразу вызывает уважение. Вот сегодня ко мне подошло очень много женщин-депутатов Консультативного совета, и они особо все подходили и особо все это подчеркивали: вот спасибо вам за то, что вы уважительно так отнеслись к нашим традициям", — рассказала спикер верхней палаты российского парламента.

Матвиенко подчеркнула, что из таких мелочей "вышиваются дипломатические узоры" и они способствуют высокой степени доверия во время контактов.