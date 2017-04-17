Эрдоган потребовал от ОБСЕ "знать свое место"

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган отреагировал на отчет миссии ОБСЕ, в котором организация заявила о нарушениях в ходе конституционного референдума. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс.

"Знайте свое место! Мы не будем присматриваться и прислушиваться к политически мотивированным отчетам, которые вы готовите", — заявил Эрдоган.

Он также назвал референдум "самым демократическим голосованием" из всех когда-либо проходивших в западных странах.

Отчет ОБСЕ ранее раскритиковали в МИД Турции, объявив выводы наблюдателей неприемлемыми.

Ранее миссия наблюдателей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека заявила, что прошедший в Турции референдум по конституции не соответствовал стандартам Совета Европы. В организации отметили, что противоборствующие стороны кампании не имели равных возможностей, а избиратели не получили информации об основных положениях реформы.

Референдум о переходе Турции от парламентской формы правления к президентской прошел 16 апреля. Победу с незначительным перевесом одержали сторонники поправок в конституцию, значительно расширяющих полномочия президента. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов.