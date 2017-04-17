Саудовская Аравия поздравила Эрдогана с успехом референдума по конституции

ДУБАЙ, 17 апр — РИА Новости. Правительство Саудовской Аравии на заседании в понедельник под председательством короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда поздравило "президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ с успехом референдума по внесению изменений в конституцию", сообщил саудовский телеканал "Аль-Ахбария".

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,41% голосов.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом. Окончательные итоги референдума будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций.

Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

В сообщении по итогам заседания саудовского правительства выражается надежда, что голосование по внесению изменений в конституцию Турции будет способствовать "более успешному развитию всей страны".