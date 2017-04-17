Турецкая правящая партия предложит Эрдогану стать ее членом

АНКАРА, 17 апр – РИА Новости. Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) предложит президенту страны Тайипу Эрдогану вступить в нее после обнародования окончательных результатов прошедшего в воскресенье конституционного референдума, заявил заместитель главы парламентской фракции ПСР Мустафа Элиташ.

Согласно предварительным итогам референдума, победу в нем одержали сторонники перехода на президентскую систему с 51,41% голосов, против высказались 48,59% избирателей. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

Эрдоган является основателем ПСР, но в 2014 году вышел из нее после избрания на пост президента страны. Согласно принятым на референдуме конституционным поправкам, президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.

"Наша партия предложит президенту Эрдогану вступить в ее ряды после 27 или 28 апреля, когда будут обнародованы окончательные итоги референдума. Для нас будет честью, если он примет это предложение", — заявил Элиташ в эфире телеканала NTV в понедельник.

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны Эрдоганом.