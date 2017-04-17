США
17.0417 апреля15:42МСК
USD56.25-0.04
EUR59.84+0.06
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Турецкая диаспора в Европе поддержала переход на президентскую систему

Сюжет:
Конституционный референдум в Турции (80)
15:3317.04.2017
0330
Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана радуются победе на конституционном референдуме в Турции. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

АНКАРА, 17 апр – РИА Новости, Алена Палажченко. Большинство граждан Турции, проживающих в странах Западной Европы, поддерживали на конституционном референдуме переход к президентской системе, несмотря на противодействие проведению агиткампании со стороны местных властей, свидетельствуют предварительные итоги голосования, обнародованные агентством Anadolu.

Подсчет голосов конституционного референдума в Анкаре. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
Перейти в фотобанк
ОБСЕ отметила нарушения в ходе референдума в Турции
Прошедший в воскресенье в Турции конституционный референдум о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам обработки 99,97% бюллетеней, они набрали 51,4% голосов. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

Голосование на референдуме за рубежом прошло досрочно и закончилось за неделю до голосования в Турции. Всего там проголосовали 1 406 331 человек. При этом за конституционную реформу подали голоса 59,09%.

Голосование в трех странах определило общий результат

Исход референдума решили страны с наибольшей турецкой диаспорой – Германия, Франция и Нидерланды. В них с большим преимуществом победили сторонники президентской системы. Максимальный процент голосов "за" был отдан в Бельгии и Австрии.

Машина французской полиции. Архивное фото
© AFP 2017/ Matthieu Alexandre
На западе Франции турки и курды подрались после референдума в Турции
Наибольшее число проголосовавших турок было в Германии – 653 502 человека, из них в поддержку президентской системы высказались 63,07%. Сторонники Эрдогана победили также во Франции (64,85% при 140 741 проголосовавших), Нидерландах (70,94% и 116 543 соответственно), Бельгии (74,98% и 72 127), Австрии (73,23% и 52 187), Дании (60,63% и 10 892) и Норвегии (57,20% и 3837).

Противники президентской системы победили в Швейцарии (61,92% при 50 374 проголосовавших), Великобритании (79,74% и 35 424), Швеции (52,91% и 9274), Италии (62,06% и 5627) и Испании (86, 68% и 1291).

В других европейских странах число проголосовавших граждан Турции было относительно невелико и существенно не сказалось на общем итоге голосования.

Голосование могло быть протестным

Не исключено, что успешные для президента Турции Тайипа Эрдогана результаты голосования в западноевропейских странах были связаны с противодействием властей ряда стран, в частности, Германии и Нидерландов, агитационным выступлениям перед референдумом турецких министров. Проживающие там турки могли поддержать своего лидера в знак протеста против действий местных властей.

Портреты президента Турции Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Архивное фото
© AP Photo/ Emrah Gurel
Политолог: после референдума Турция усилит вмешательство в дела Ирака и САР
В период агиткампании перед референдумом отношения Турции и ЕС обострились из-за того, что ряд европейских стран пытался помешать встречам членов кабмина Турции с представителями турецкой диаспоры в европейских странах.

У турецких властей перед референдумом был большой расчет на 5 миллионов турок, проживающих в европейских странах, часть которых сохранили турецкое гражданство. Агитировать соотечественников за рубежом отправился боевой состав турецких министров. Но европейцам не понравились турецкие инициативы, еще больше, по их мнению, отбрасывающие Турцию от демократических ценностей и аккумулирующих власть в руках президента. Первыми выступили немцы, под различными предлогами (зачастую надуманными) отказавшие предоставить помещения для выступления министра юстиции Бекира Боздага.

Затем голландские власти позволили себе и вовсе недружественный и беспрецедентный шаг – не дали разрешения на посадку самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. После этого Турция решила направить на машине в Нидерланды с той же целью министра по делам семьи Фатму Бетюль Сайян Кайя, видимо, в расчете на то, что женщину местные власти остановить не посмеют. Но полиция не пустила ее даже в генконсульство Турции в Роттердаме и выпроводила обратно. После этого разразился серьезный политический кризис между Турцией и Нидерландами.

За что голосовали граждане Турции

Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны Эрдоганом.

Митинг в поддержку Эрдогана в Вене, Австрия. Архивное фото
© AFP 2017/ APA/Christopher Glanzl
В Австрии считают, что итоги референдума отдаляют Турцию от стандартов ЕС
Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента.

Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена