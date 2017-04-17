"Википедия" назвала Эрдогана "турецким диктатором"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пользователь интернет-энциклопедии "Википедия" (Wikipedia) отредактировал англоязычную версию статьи о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане, добавив слово "диктатор".

Редактор внес изменение после прошедшего в Турции конституционного референдума.

Вскоре исправление было удалено, однако пользователи соцсетей успели сделать скриншот страницы.

​В воскресенье в Турции прошел референдум о переходе с парламентской на президентскую форму правления. По предварительным данным, сторонники изменений победили с незначительным перевесом, набрав 51,2 процента голосов.

Реформа, которую поддерживает действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, вызвала неоднозначную реакцию в турецком обществе.