В США призвали Пентагон оценить, сможет ли НАТО подавить ПРО в Калининграде

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Эксперты американского исследовательского центра RAND призвали Минобороны США оценить, как НАТО может подавить средства российской противоракетной обороны в Калининграде, говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.
Помимо этого эксперты призвали Пентагон оценить возможности РФ политически дестабилизировать прибалтийские страны, "включая захват пограничного анклава и разжигание внутренних беспорядков", а также противодействовать их усилению.
"Минобороны США может использовать политические и военные игры, чтобы понять возможные сложности альянса в достижении консенсуса, открытые для НАТО возможности и необходимое время. Более детальный анализ сил внутренней безопасности балтийских стран также будет полезен", — говорится в документе.
Эксперты США также посоветовали Пентагону "использовать некоторые "необычные" сценарии, такие как захват Готланда (принадлежащий Швеции остров в Балтийском море – ред.), вплоть до моделирования (ситуаций – ред.)".
По мнению экспертов, напряженность в отношениях с Россией предоставляет возможность странам НАТО сохранить уровень взаимодействия между партнерами альянса после выхода из Афганистана. Они также отметили, что поддержка в пользу членства в альянсе растет в Швеции и Финляндии.
Эксперты также не обошли вниманием тему санкций, введенных в отношении РФ, отметив, что "мяч в этом вопросе находится на стороне Москвы". "Если Москва ослабит напряженность кризиса на Украине, или не будет усиления боев, большинство европейских правительств с одобрением отнесутся к некоторому послаблению санкций. Если же, наоборот, Россия усилит свое участие в ситуации на Украине, или будет угрожать агрессивными действиями где-либо еще, обсуждение в Европе дальнейших ответных действий будет возобновлено", — отмечается в докладе.
RAND Corporation — некоммерческая неправительственная организация, получающая финансирование от правительства США и частных спонсоров. Корпорация с годовым бюджетом около 250 миллионов долларов занимается исследованиями и консультированием в вопросах политики, безопасности, образования, энергетики, науки и благотворительности, провозглашая своей целью "благосостояние и безопасность США".