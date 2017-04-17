В США призвали Пентагон оценить, сможет ли НАТО подавить ПРО в Калининграде

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Эксперты американского исследовательского центра RAND призвали Минобороны США оценить, как НАТО может подавить средства российской противоракетной обороны в Калининграде, говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.

"Различные сценарии и нештатные ситуации, о которых мы слышали в Швеции, Эстонии, Латвии и Польше по поводу действий России и потенциальных ответных реакций НАТО, должны быть оценены министерством обороны США…. Это относится к четкому представлению той роли, которую Калининград должен играть со своей сильной системой противовоздушной обороны. Каким образом НАТО будет это нейтрализовать? Вся тема нейтрализации Калининграда поднимает вопрос об эскалации и потенциального ответа РФ на то, что Россия будет оценивать в качестве ударов по родине", — говорится в докладе.

Помимо этого эксперты призвали Пентагон оценить возможности РФ политически дестабилизировать прибалтийские страны, "включая захват пограничного анклава и разжигание внутренних беспорядков", а также противодействовать их усилению.

Российская сторона неоднократно опровергала утверждения о военной угрозе со стороны Москвы независимости балтийских стран. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, такие заявления абсурдны и безосновательны. При этом в странах Балтии дислоцированы батальоны НАТО неподалеку от границ с РФ, альянс регулярно проводит в регионе маневры. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, группировка НАТО у западных границ России увеличилась за десять лет в восемь раз.

"Минобороны США может использовать политические и военные игры, чтобы понять возможные сложности альянса в достижении консенсуса, открытые для НАТО возможности и необходимое время. Более детальный анализ сил внутренней безопасности балтийских стран также будет полезен", — говорится в документе.

Эксперты США также посоветовали Пентагону "использовать некоторые "необычные" сценарии, такие как захват Готланда (принадлежащий Швеции остров в Балтийском море – ред.), вплоть до моделирования (ситуаций – ред.)".

Американские эксперты также выступили с призывом "улучшить обмен разведданными в рамках НАТО", отмечается в отчете.

По мнению экспертов, напряженность в отношениях с Россией предоставляет возможность странам НАТО сохранить уровень взаимодействия между партнерами альянса после выхода из Афганистана. Они также отметили, что поддержка в пользу членства в альянсе растет в Швеции и Финляндии.

Эксперты также не обошли вниманием тему санкций, введенных в отношении РФ, отметив, что "мяч в этом вопросе находится на стороне Москвы". "Если Москва ослабит напряженность кризиса на Украине, или не будет усиления боев, большинство европейских правительств с одобрением отнесутся к некоторому послаблению санкций. Если же, наоборот, Россия усилит свое участие в ситуации на Украине, или будет угрожать агрессивными действиями где-либо еще, обсуждение в Европе дальнейших ответных действий будет возобновлено", — отмечается в докладе.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе или субъектом минских соглашений по урегулированию, а разговаривать на языке санкций с РФ контрпродуктивно.

RAND Corporation — некоммерческая неправительственная организация, получающая финансирование от правительства США и частных спонсоров. Корпорация с годовым бюджетом около 250 миллионов долларов занимается исследованиями и консультированием в вопросах политики, безопасности, образования, энергетики, науки и благотворительности, провозглашая своей целью "благосостояние и безопасность США".