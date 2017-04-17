В ДНР сообщили о тяжелой артиллерии силовиков у линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 17 апр — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики обнаружила артиллерийские системы крупного калибра украинских силовиков в районах Донбасса, близких к линии соприкосновения, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее полпред ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 10.00 13 апреля.

"По данным нашей разведки, командование ВСУ, воспользовавшись режимом тишины, проводит мероприятия по инженерному укреплению позиций на всех направлениях, а также подготовки огневых позиций артиллерии. В населенном пункте Яснобродовка в 14 километрах от линии соприкосновения обнаружены две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика". В населенном пункте Нетайлово, в десяти километрах от линии соприкосновения, обнаружены две 122-миллиметровые буксируемые гаубицы Д-30. В Георгиевке, в семи километрах от линии соприкосновения, обнаружены позиции трех 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30", — сказал он.

Также Басурин добавил, что отмечено прибытие в район боевых действий более 300 иностранных инструкторов.