Россия надеется на благоразумие США в отношении КНДР
12:4817.04.2017
(обновлено: 12:56 17.04.2017)
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что США воздержатся от односторонних действий в отношении КНДР, наподобие недавней бомбардировки в Сирии.
"Мы не приемлем ядерные и ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение многочисленных резолюций Совбеза ООН, но это отнюдь не означает, что можно таким же образом нарушать международное право, применяя силу за нарушение устава ООН. Поэтому я очень надеюсь, что односторонних действий, наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет", — сказал Лавров.
Он выразил надежду, что США будут следовать линии, которую президент Дональд Трамп "неоднократно озвучивал в период своей предвыборной кампании".
Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>