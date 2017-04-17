Греческое СМИ: Эрдоган заставил Запад беспокоиться

АФИНЫ, 17 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Турецкий лидер сделал так, что Запад наконец начал беспокоиться — Тайип Эрдоган получает абсолютную власть, а его бесконтрольное усиление угрожает интересам западных стран, пишет греческий сайт pronews.gr. © РИА Новости. Алексей Витвицкий Перейти в фотобанк Меркель: необходимо обсудить соответствие реформы в Турции критериям ЕС

Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным результатам обработки 99,97% бюллетеней, они набрали 51,4% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Окончательные итоги будут подведены через 11-12 дней после рассмотрения апелляций. Оппозиция заявила о нарушениях при проведении референдума, в частности, раскритиковав решение избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей.

"Незначительная или нет, но это победа Эрдогана, поскольку он уже юридически располагает большей властью для того, чтобы осуществить свои конституционные изменения, которые приведут его к абсолютной власти на турецкой политической сцене. Он проиграл на побережье в Эгейском море и Восточном Средиземноморье и части Черноморского побережья, то есть в областях, в которых преобладает идейно светское восприятие вещей, и завоевал всю турецкую глубинку, которая одобряет исламский подход Турции под руководством всемогущего Халифа-Президента. Теперь ничто не мешает ему стать Халифом", — говорится в статье.

По словам автора статьи обозревателя, военного эксперта Теофрастоса Андреопулоса, жалобы на фальсификации были ожидаемыми, кемалисты понимают, что окончательно оказались на обочине турецкой политической истории, и в случае проигрыша они жаловались бы независимо от того, были итоги сфальсифицированы или нет. Но если бы они выиграли референдум, то приняли бы результат с удовольствием, говорится в статье.

По мнению автора статьи, Эрдоган объединил оба идеологических подхода, господствующих в Турции, — кемалистов и исламистов-неооттоманов, совместил их, несмотря на различия.

"Он потерял все крупные городские центры, ну и что? Но он выиграл всю страну, где турчанки рожают много детей и не думают так, как "раскрепощенные" европеизированные женщины побережий, Стамбула и Измира", — пишет автор.

"Запад в каждом избирательном противостоянии в Турции любит видеть "поражение" системы Эрдогана, но он господствует в течение 15 лет подряд, и вчерашний результат не предвещает никаких изменений, а с момента, как он поставил турецкие Вооружённые силы под свой контроль, его работа закончена", — говорится в стать.

При этом, по мнению автора, для Греции победа Эрдогана может означать и много положительного.

"В Греции из-за своей негибкости политическая система не может понять, что если бы Эрдогана не было, его следовало бы изобрести. При его власти весь Запад повернется против Турции и впервые подумает о Греции как силе сдерживания против исламской Анкары. Если бы господствовал режим кемалистов, как исторически подразумевающийся, Запад вновь был бы равнодушен к Греции", — говорится в статье.

Конечно, масштабы Турции таковы, что Запад нуждается в ней геополитически и экономически, но бесконтрольное усиление ее будет больше угрозой для его интересов, пишет автор.

Он считал безосновательным мнение о расколе в турецком обществе.

"Следует также понимать, что природа турецкого народа не допускает его "раскола" и других "фантазий" европейского анализа. Мы не говорим о нормальном избирательном корпусе, как в Европе. В конце концов, они всегда встанут за халифа", — отмечает автор.