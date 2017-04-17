ЛНР заявила об улучшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 17 апр — РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике улучшается, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее полпред ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 10.00 13 апреля. Позднее Народная милиция ЛНР заявила, что с 15 апреля не зафиксировано обстрелов со стороны украинских силовиков, перемирие соблюдается.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики имеет положительную динамику", — заявил Марочко.

Он уточнил, что подразделения Народной милиции, со своей стороны, соблюдают взятые в Минске обязательства касательно режима тишины и надеются, что данные договоренности будут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.

"Мы приветствуем решение украинского командования придерживаться перемирия, надеемся, что оно будет способствовать миру и спокойствию на нашей земле", — подчеркнул Марочко.