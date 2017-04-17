ЛНР заявила об улучшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 17 апр — РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике улучшается, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики имеет положительную динамику", — заявил Марочко.
Он уточнил, что подразделения Народной милиции, со своей стороны, соблюдают взятые в Минске обязательства касательно режима тишины и надеются, что данные договоренности будут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.
"Мы приветствуем решение украинского командования придерживаться перемирия, надеемся, что оно будет способствовать миру и спокойствию на нашей земле", — подчеркнул Марочко.