Эрдоган продолжит курс на "неоосманское" объединение, считает эксперт

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Итоги конституционного референдума Турции свидетельствуют о том, что действующий президент Тайип Эрдоган продолжит политику создания "неоосманского объединения" на фоне растущего внутриполитического напряжения, полагает кандидат философских наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, Виктор Надеин-Раевский.

Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Эрдоганом.

Как считает Надеин-Раевский, теперь президент "практически получит полномочия чуть ли не султана как в Османской империи". "Это означает практически единовластное правление, почти что самодержавие", — заявил он РИА Новости.

"Внутриполитические страсти уже накалены, страна расколота на две части, и это напряжение продолжит расти. При этом я пока не вижу достаточно серьезных политических сил, готовых свергнуть Эрдогана в такой обстановке", — заявил Надеин-Раевский. По его мнению, от турецкого лидера можно ожидать, что он "продолжит политику создания некоего неоосманского объединения, как он его представляет".

Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы, он будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников. Должность премьер-министра будет упразднена. Решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента. Право на объявление режима чрезвычайного положения получит президент, утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. Глава государства сможет издавать и другие имеющие силу закона указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели в дальнейшем их отклонят.

Президент сможет не покидать ряды своей политической партии, как это предусмотрено ныне действующей конституцией. Увеличивается число депутатов парламента — c 550 до 600. Возрастной порог для кандидатов на выборные посты снижается с 25 до 18 лет. Решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент. Выборы в органы законодательной и исполнительной властей будут проводиться в один день. Парламент и президент будут избираться на пять лет, при этом глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд. Президент получает право распустить парламент, но и сам при этом должен быть переизбран.