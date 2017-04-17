МИД Бельгии обеспокоен будущими полномочиями Эрдогана
11:1317.04.2017
(обновлено: 11:15 17.04.2017)
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БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз беспокоит то, как президент Турции Тайип Эрдоган использует свои новые полномочия, которыми он будет наделен по результатам воскресного конституционного референдума, заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.
Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Эрдоганом.
"Нам (Евросоюзу) следует с обеспокоенностью следить за тем, как новые полномочию президента будут использованы. Надо быть очень бдительными, поскольку уже есть обеспокоенность, которая возникла некоторое время назад после того, как в результате (неудавшейся) попытки государственного переворота (в Турции) режим значительно ужесточился. Требуется избежать, чтобы это не зашло еще дальше с новыми полномочиями президента", — сказал Рейндерс в эфире радиостанции Premiere.
Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы. При этом должность премьер-министра будет упразднена.
Последние перед референдумом опросы показывают небольшое преимущество сторонников перехода на президентскую систему (46-47% "за" при 43-44% "против").
На референдуме на 167 140 избирательных участках голосуют 55,3 миллиона турецких граждан.
Президент Турции Тайип Эрдоган проголосовал утром в Стамбуле, выразив надежду на положительный исход референдума.
Оппозиция в свою очередь считает, что победа сторонников Эрдогана приведет к бесконтрольному укреплению его власти, поляризации общества, дальнейшему ухудшению Турции и ЕС, бегству из страны инвесторов.
Конкретные цифры по закону будут обнародованы по окончанию голосования. Запрещены также экзитполы.
Референдум проходит спокойно, за исключением инцидента в провинции Диярбакыр. Из-за перестрелки двух групп граждан у избирательного участка погибли два человека.
Участки, как правило, расположены в обычных школах. В ряде населенных пунктов установлены особые палатки для голосования.
Граждане Турции, проживающие за рубежом, уже проголосовали досрочно.
Явка на референдум традиционно для Турции высокая, подтвердили РИА Новости в нескольких избирательных участках в разных провинциях.
На некоторых участках зарегистрированы всего несколько избирателей, однако и там присутствуют наблюдатели от партий.
Добровольцы и назначенные избиркомом служащие помогают проголосовать инвалидам и гражданам преклонного возраста.