МИД Бельгии обеспокоен будущими полномочиями Эрдогана

БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз беспокоит то, как президент Турции Тайип Эрдоган использует свои новые полномочия, которыми он будет наделен по результатам воскресного конституционного референдума, заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.

Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Эрдоганом.

"Нам (Евросоюзу) следует с обеспокоенностью следить за тем, как новые полномочию президента будут использованы. Надо быть очень бдительными, поскольку уже есть обеспокоенность, которая возникла некоторое время назад после того, как в результате (неудавшейся) попытки государственного переворота (в Турции) режим значительно ужесточился. Требуется избежать, чтобы это не зашло еще дальше с новыми полномочиями президента", — сказал Рейндерс в эфире радиостанции Premiere.