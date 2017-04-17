Турки в Бельгии показали самый высокий в ЕС процент поддержки Эрдогана

БРЮССЕЛЬ, 17 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Президентскую форму правления в Турции поддержали 77,1% представителей турецкой диаспоры в Бельгии, свидетельствуют результаты подсчета голосов 44,5 тысячи участников референдума, сообщила в понедельник радиостанция Premiere.

Конституционный референдум в воскресенье в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом. По предварительным данным, они набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

По данным Premiere, турки в Бельгии продемонстрировали самый высокий среди стран-членов Евросоюза уровень поддержки Эрдогана. В Австрии за внесение конституционных изменений, расширяющих властные полномочия главы государства, проголосовали 73,2% участников референдума, в Нидерландах – 70,3%, во Франции – 65,2%, Германии — 63%, Дании — 60,6%. Против внесения изменений в конституцию Турции высказались 86,7% турок в Испании и 79,1% — в Великобритании, отмечает радиостанция.