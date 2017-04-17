Власти Японии созвали Совет национальной безопасности из-за ситуации с КНДР

ТОКИО, 17 апр – РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Японии провело в понедельник очередное заседание Совета национальной безопасности в связи с ситуацией вокруг КНДР, передало агентство Киодо со ссылкой на правительственный источник.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в парламенте страны, что его правительство предусматривает меры на случай притока беженцев с Корейского полуострова при возникновении там чрезвычайной ситуации. Однако какие именно вопросы обсуждает Совет национальной безопасности, пока не известно.

Вместе с тем японский премьер подчеркнул важность дипломатических усилий для урегулирования проблемы.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил о возможности любых мер в отношении Пхеньяна для сдерживания северокорейской ядерной и ракетной программ. Это подтвердил и вице-президент США Майк Пенс во время посещения в понедельник демилитаризованной зоны между двумя частями Кореи, заявив, что терпение Вашингтона в отношении КНДР достигло предела.

Как сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, премьер-министр Абэ намерен обсудить тему КНДР с Пенсом, когда тот через три дня прибудет в Японию.

КНДР грозит в случае провокаций ответить превентивным ударом по базам США в регионе, в том числе в Японии.

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