Власти Японии созвали Совет национальной безопасности из-за ситуации с КНДР

ТОКИО, 17 апр – РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Японии провело в понедельник очередное заседание Совета национальной безопасности в связи с ситуацией вокруг КНДР, передало агентство Киодо со ссылкой на правительственный источник.
Вместе с тем японский премьер подчеркнул важность дипломатических усилий для урегулирования проблемы.
Президент США Дональд Трамп недавно заявил о возможности любых мер в отношении Пхеньяна для сдерживания северокорейской ядерной и ракетной программ. Это подтвердил и вице-президент США Майк Пенс во время посещения в понедельник демилитаризованной зоны между двумя частями Кореи, заявив, что терпение Вашингтона в отношении КНДР достигло предела.
КНДР грозит в случае провокаций ответить превентивным ударом по базам США в регионе, в том числе в Японии.
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