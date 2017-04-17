Токио предусматривает возможность наплыва беженцев с Корейского полуострова

ТОКИО, 17 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Японии предусматривает возможность наплыва беженцев в случае чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове, но будет подходить к ним избирательно, заявил в понедельник в парламенте страны японский премьер Синдзо Абэ.
Он также сообщил, что необходимые приготовления рассматриваются и для защиты японских граждан на территории Корейского полуострова.
В то же время заявление Синдзо Абэ способно вызвать споры в Южной Корее, поскольку вселяет тревогу среди жителей этой страны, передало южнокорейское агентство Рёнхап.
Президент США Дональд Трамп недавно заявил о возможности любых мер в отношении Пхеньяна для сдерживания северокорейской ядерной и ракетной программ. КНДР грозит в случае провокаций ответить превентивным ударом по базам США в регионе.
В этой связи японский премьер подчеркнул важность дипломатических усилий для урегулирования проблемы.