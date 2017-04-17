Токио предусматривает возможность наплыва беженцев с Корейского полуострова

ТОКИО, 17 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Правительство Японии предусматривает возможность наплыва беженцев в случае чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове, но будет подходить к ним избирательно, заявил в понедельник в парламенте страны японский премьер Синдзо Абэ.

"Мы рассматриваем ряд мер, такие как процедура высадки на берег, предоставление крова и проверку на предмет того, кто именно должен получить защиту нашего государства в качестве беженца", — приводит слова премьера агентство Киодо

Он также сообщил, что необходимые приготовления рассматриваются и для защиты японских граждан на территории Корейского полуострова.

В то же время заявление Синдзо Абэ способно вызвать споры в Южной Корее, поскольку вселяет тревогу среди жителей этой страны, передало южнокорейское агентство Рёнхап.

Как сообщалось ранее, 13 апреля Абэ после удара США по Сирии сказал депутатам парламента, что КНДР может начинять боеголовки своих баллистических ракет отравляющим газом зарином.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил о возможности любых мер в отношении Пхеньяна для сдерживания северокорейской ядерной и ракетной программ. КНДР грозит в случае провокаций ответить превентивным ударом по базам США в регионе.

В этой связи японский премьер подчеркнул важность дипломатических усилий для урегулирования проблемы.