Эрдоган пообещал поднять вопрос возвращения смертной казни в Турции

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после состоявшегося в минувшее воскресенье конституционного референдума заявил о планах обсудить с правительством вопрос возвращения смертной казни в Турции.

Выступая в Стамбуле, политик подчеркнул свое намерение "немедленно" начать соответствующую дискуссию с премьер-министром и оппозиционным лидером, сообщает агентство Reuters.

Смертную казнь в Турции отменили в 2002 году для того, чтобы государство соответствовало критериям вступления в Евросоюз.