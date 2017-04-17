Эрдоган пообещал поднять вопрос возвращения смертной казни в Турции
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после состоявшегося в минувшее воскресенье конституционного референдума заявил о планах обсудить с правительством вопрос возвращения смертной казни в Турции.
Выступая в Стамбуле, политик подчеркнул свое намерение "немедленно" начать соответствующую дискуссию с премьер-министром и оппозиционным лидером, сообщает агентство Reuters.
Смертную казнь в Турции отменили в 2002 году для того, чтобы государство соответствовало критериям вступления в Евросоюз.
Пакет изменений в 18 статей конституции Турции предполагает, что президент становится главой государственной системы. При этом должность премьер-министра будет упразднена.
Последние перед референдумом опросы показывают небольшое преимущество сторонников перехода на президентскую систему (46-47% "за" при 43-44% "против").
На референдуме на 167 140 избирательных участках голосуют 55,3 миллиона турецких граждан.
Президент Турции Тайип Эрдоган проголосовал утром в Стамбуле, выразив надежду на положительный исход референдума.
Оппозиция в свою очередь считает, что победа сторонников Эрдогана приведет к бесконтрольному укреплению его власти, поляризации общества, дальнейшему ухудшению Турции и ЕС, бегству из страны инвесторов.
Конкретные цифры по закону будут обнародованы по окончанию голосования. Запрещены также экзитполы.
Референдум проходит спокойно, за исключением инцидента в провинции Диярбакыр. Из-за перестрелки двух групп граждан у избирательного участка погибли два человека.
Участки, как правило, расположены в обычных школах. В ряде населенных пунктов установлены особые палатки для голосования.
Граждане Турции, проживающие за рубежом, уже проголосовали досрочно.
Явка на референдум традиционно для Турции высокая, подтвердили РИА Новости в нескольких избирательных участках в разных провинциях.
На некоторых участках зарегистрированы всего несколько избирателей, однако и там присутствуют наблюдатели от партий.
Добровольцы и назначенные избиркомом служащие помогают проголосовать инвалидам и гражданам преклонного возраста.