Синдзо Абэ планирует на встрече с Путиным обсудить КНДР

ТОКИО, 17 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен поднять вопрос КНДР с российским президентом Владимиром Путиным во время предстоящего в конце этого месяца визита в Россию, передало в понедельник агентство Киодо.
Президент США Дональд Трамп заявил недавно о возможности любых мер в отношении Пхеньяна для сдерживания северокорейской ядерной и ракетной программ. Ударная группа американских военных кораблей движется в Японское море к берегам Кореи, КНДР грозит в случае провокаций ответить превентивным ударом по базам США в регионе.
В этой связи японский премьер подчеркнул важность дипломатических усилий для урегулирования проблемы.