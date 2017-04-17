Синдзо Абэ планирует на встрече с Путиным обсудить КНДР

ТОКИО, 17 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен поднять вопрос КНДР с российским президентом Владимиром Путиным во время предстоящего в конце этого месяца визита в Россию, передало в понедельник агентство Киодо.

По его данным, премьер-министр заявил на заседании одной из парламентских комиссий в понедельник, что хочет обсудить проблему Северной Кореи с президентом Путиным. Как сказал премьер, во взаимодействии с США и Южной Кореей, а также с Китаем и Россией Япония добивается от КНДР сдержанности.

Президент США Дональд Трамп заявил недавно о возможности любых мер в отношении Пхеньяна для сдерживания северокорейской ядерной и ракетной программ. Ударная группа американских военных кораблей движется в Японское море к берегам Кореи, КНДР грозит в случае провокаций ответить превентивным ударом по базам США в регионе.

В этой связи японский премьер подчеркнул важность дипломатических усилий для урегулирования проблемы.