Глава МИД Британии призвал КНДР соблюдать резолюции ООН

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон осудил новую попытку ракетных испытаний Северной Кореи и призвал Пхеньян выполнять резолюции ООН.

"Я решительно осуждаю последний ракетный запуск Северной Кореи. Им следует прекратить эти воинственные действия и выполнять резолюции ООН", — говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте министра в Twitter.

Ранее в воскресенье объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о неудачном пуске ракеты КНДР. По данным южнокорейских военных, Пхеньян попытался провести пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо.

Тип ракеты пока не установлен, однако эксперты не исключают, что это могла быть баллистическая ракета среднего радиуса действия KN-15.