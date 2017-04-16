В Могадишо ликвидировали двух боевиков после взрыва у аэропорта

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Силы безопасности Сомали ликвидировали двух боевиков в ходе перестрелки, которая завязалась после взрыва рядом с аэропортом в столице страны Могадишо, потерь среди сотрудников сил безопасности нет, передает агентство Синьхуа со ссылкой на главу МВД.

Ранее сообщалось, что, по данным властей, несколько человек погибли при взрыве автомобиля и перестрелке у аэропорта Могадишо. Также были выпущены три мины, которые разорвались в жилых районах рядом с аэропортом и базой миротворцев Африканского союза.

"Силы безопасности застрелили двух боевиков "Аш-Шабаб", которые попытались произвести минометный обстрел у аэропорта. Боевики вступили в перестрелку с силами безопасности, но были нейтрализованы. Силы безопасности обнаружили оружие, но автомобиль взорвался, жертв нет", — заявил глава МВД Мохамед Абукар.

В Сомали действует террористическая организация "Аш-Шабаб", которая ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.