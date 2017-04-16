Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции в Сирии

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России выбрать "правильную сторону в споре" и присоединиться к коалиции западных стран для борьбы с "Исламским государством"*. Об этом британский министр написал в статье для The Telegraph.

Россия могла бы "присоединиться к коалиции более чем 60 государств для борьбы с ДАИШ* (ИГ – ред.), чтобы сохранить свои стратегические интересы в Сирии и в перспективе наладить более продуктивные отношения к президентом Трампом", считает Джонсон.

По его словам, России следует содействовать установлению "реального режима прекращения огня", положить конец применению химического оружия и добиться политического урегулирования в Сирии, чтобы граждане оказались бы "избавлены от тирании Асада".

По его мнению, "нет никаких сомнений" в том, что ответственность за химатаку в Идлибе лежит на сирийских правительственных войсках. Атака была проведена "двумя сирийскими самолетами, взлетевшими с авиабазы, где хранилось химическое оружие", считает Джонсон.

"Британские ученые проанализировали образцы, взятые у жертв атаки. Они показали наличие зарина или вещества, похожего на зарин", — заявил он.

При этом, по заверению министра, "Запад в конце концов поможет восстановить страну". В то же время, как считает Джонсон, Соединенные Штаты могут снова нанести удар.

Комментарии Джонсона последовали на фоне критики в его адрес за неудачную попытку убедить страны G7 ввести новые антироссийские санкции за поддержку Москвой Асада, отмечает издание.

Ранее на фоне химатаки в Сирии и ракетного удара США Борис Джонсон отменил визит в Москву, назвав приоритетом подготовку к встрече министров иностранных дел стран G7.

США и Великобритания возложили вину за применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб 4 апреля на правительственные войска САР, но не предоставили конкретных доказательств. Россия отвергает подобные обвинения. Как заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, объективное расследование случившегося должна провести расширенная миссия Организации по запрещения химического оружия (ОЗХО) и независимых экспертов, которая будет иметь полный доступ на место инцидента в Идлибе и на сирийскую авиабазу Шайрат.

* Террористическая группировка, запрещенная в России