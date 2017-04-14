Макрон на 1 пункт укрепил лидерство накануне I тура президентских выборов

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон на один процентный пункт увеличил отрыв от своего основного конкурента в борьбе за кресло президента Франции Марин Ле Пен, свидетельствуют данные опроса компании ODOXA, обнародованные в пятницу.

Согласно исследованию, в первом туре выборов за Макрона готовы отдать голоса 24,5% респондентов. Позиции лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен не изменились с прошлой недели — в ее поддержку высказались 23% опрошенных.

Третье и четвертое моста заняли глава движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (19%) и экс-премьер Франсуа Фийон (18,5%).

Опрос предрекает Макрону победу и во втором туре выборов в противостоянии с любым из трех возможных соперников. Убедительнее всего его лидерство выглядит в соперничестве с Фийоном: 67% против 33%.

В случае выхода во второй тур с Марин Ле Пен бывший министр экономики одержит победу с результатом в 61% голосов.

Выборы президента Франции пройдут в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.