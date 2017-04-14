США направили десятки военнослужащих для помощи Сомали

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США разместили в Сомали десятки своих военнослужащих для оказания помощи местным властями в борьбе с террористами, сообщила в пятницу на своем сайте радиостанция "Голос Америки".

Ссылаясь на представителей Пентагона, она уточнила, что американские солдаты прибыли в сомалийскую столицу Могадишо 2 апреля по просьбе правительства этой страны. Предполагается, что их командировка продлится до конца сентября. В это время они будут оказывать помощь в подготовке и экипировке местных вооруженных сил и миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM).

Как сообщил радиостанции официальный представитель Африканского командования ВС США Пэт Барнс, американские военные "проведут ряд мероприятий в сфере обеспечения безопасности в целях оказания помощи своим союзникам и партнерам".

В конце марта президент США Дональд Трамп по запросу Пентагона одобрил расширение полномочий ВС США по оказанию помощи миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM) и силам безопасности Сомали по уничтожению террористической группировки "Аш-Шабаб" в этой стране.