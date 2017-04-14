СМИ: боевики ИГ* заявили, что американская "супербомба" не нанесла им урона

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Агентство Франс Пресс сообщило о заявлении террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), в котором утверждается, что боевики не понесли потерь в результате применения ВС США в Афганистане одной из мощнейших неядерных бомб.

В сообщении указано, что потерь не было "ни убитыми, ни ранеными".

США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу в Афганистане против боевиков "Исламского государства". Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

*Террористическая организация, запрещенная в России.