Омбудсмен ДНР призвала ООН обратить внимание на дела пленных в Донбассе

ДОНЕЦК, 14 апр — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова предлагает привлечь ООН к содействию в вопросе прекращения уголовных дел против пленных в Донбассе.

"Вопреки минским соглашениям на сегодняшний день уголовные дела некоторых лиц, которые ранее были освобождены по обмену, так и не закрыты на территории Украины. Мы пришли к выводу, что необходимо подключить ООН и офис Фионы Фрейзер (глава мониторинговой миссии ООН по правам человека) к вопросу документировании лиц, которые проходят по обмену", — сказала Морозова в пятницу журналистам.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.