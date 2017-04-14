США ударили "супербомбой" по тоннелям в Афганистане, которые сами построили

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Вашингтон впервые применил самую мощную неядерную бомбу GBU-43, которую еще называют "матерью всех бомб". Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего в распоряжении ВС США находятся 15 таких бомб. Как заявил представитель пресс-службы Пентагона, удар был нанесен в районе Ачин в провинции Нангархар. Целью атаки стала система тоннелей, которые использовались боевиками ИГ* как укрытие и для перемещений.

Эффект бомбардировки нельзя назвать впечатляющим. Как сообщили в Министерстве обороны Афганистана, в результате взрыва было уничтожено всего 36 боевиков ИГ*. "Потратить миллионы американских денег. А какой результат? Ведь успех зависит от достижения конкретного результата. В чем был конкретный результат применения столь мощного орудия? Применять столь мощную бомбу, чтобы уничтожить 36 боевиков. Цена и качество, скорее всего, здесь будет идти со знаком минус", — заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Что атаковали американцы?

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в своем микроблоге Twitter написал: "Бомба, сброшенная сегодня в середине нигде, Афганистан, стоила 314 000 000 долларов".

Кроме того, Сноуден обратил внимание на то, что как раз в провинции Нангархар в районе бомбового удара расположен грандиозный пещерный комплекс Тора-Бора (на пушту "Черная пещера") — уходящий на глубину в полкилометра лабиринт тоннелей общей протяженностью более 25 километров. В недрах лабиринтов располагаются склады вооружений, бомбоубежища, жилые помещения. В свое время Тора-Бора служила укрепрайоном афганских моджахедов и использовалась во время боестолкновений с советскими войсками в 1979-1989 годах. Позднее пещеру как базу использовал Усама бен Ладен.​

А вот построен этот комплекс был на деньги ЦРУ. По крайней мере, именно так считают авторы The New York Times : "Тора-Бора была крепостью с заснеженными вершинами, крутыми долинами и укрепленными пещерами. Мили тоннелей, бункеров и базовых лагерей, глубоко врытых в крутые скальные стены, были частью финансируемого ЦРУ комплекса, построенного для моджахедов".

В том же материале журналисты со ссылкой на собственные источники рассказывают, что полевой командир моджахедов Юнус Халес получил от американцев оружия и различного оборудования на огромную сумму — более 3 миллиардов долларов.

И именно благодаря эти ресурсам он стал оборудовать комплекс Тора-Бора. "Это был ключевой оперативный центр для его бойцов во время антисоветской войны. И это был ключевой операционный центр для Усамы бен Ладена. Пещеры были так близко, что Халес мог видеть их с веранды его дома", — пишет издание.

Также о причастности американцев к возведению базы-лабиринта писала британская Тhe Daily Telegraph. Выходит, что США бомбили объект, который некогда сами и построили.

Бомба к московским переговорам

Показательно, что бомбу Вашингтон сбросил накануне многосторонних переговоров по ситуации в Афганистане, которые были запланированы на пятницу, 14 апреля, в Москве. В переговорах должны принять участие представители самого Афганистана, а также Ирана, Китая, Индии и еще ряда стран. Глава МИД России Сергей Лавров, переговоры которого с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном недавно завершились, заявил, что Москва рассчитывает на участие американской стороны. Однако США отказались прислать представителей на эту встречу — и вместо этого театрально запустили "супербомбу".

Как отмечает The Washington Post, администрация Белого дома опасается, что инициативу по политическому урегулированию положения в Афганистане могут перехватить Россия и Иран. " По словам американских и афганских чиновников, Иран и Россия бросают новые вызовы влиянию США в Афганистане, воспользовавшись неуверенностью в будущем американской политики", — пишет издание. Видимо, бомбардировкой Дональд Трамп пробовал, наоборот, продемонстрировать уверенность и решительность.

Кроме американцев резко против московских переговоров высказались представители движения "Талибан"*. В интервью американским СМИ представитель группировки Забихулла Муджахид заявил, что талибы не поддерживает мирные предложения Москвы и вообще не хотят иметь отношения к переговорам.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России