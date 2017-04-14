США ударили "супербомбой" по тоннелям в Афганистане, которые сами построили

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Вашингтон впервые применил самую мощную неядерную бомбу GBU-43, которую еще называют "матерью всех бомб". Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего в распоряжении ВС США находятся 15 таких бомб. Как заявил представитель пресс-службы Пентагона, удар был нанесен в районе Ачин в провинции Нангархар. Целью атаки стала система тоннелей, которые использовались боевиками ИГ* как укрытие и для перемещений.
Эффект бомбардировки нельзя назвать впечатляющим. Как сообщили в Министерстве обороны Афганистана, в результате взрыва было уничтожено всего 36 боевиков ИГ*. "Потратить миллионы американских денег. А какой результат? Ведь успех зависит от достижения конкретного результата. В чем был конкретный результат применения столь мощного орудия? Применять столь мощную бомбу, чтобы уничтожить 36 боевиков. Цена и качество, скорее всего, здесь будет идти со знаком минус", — заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Что атаковали американцы?
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в своем микроблоге Twitter написал: "Бомба, сброшенная сегодня в середине нигде, Афганистан, стоила 314 000 000 долларов".
The bomb dropped today in the middle of nowhere, Afghanistan, cost $314,000,000. https://t.co/mV6sJoMIFJ (credit @thenib) pic.twitter.com/aj0Om5RhAV— Edward Snowden (@Snowden) 13 апреля 2017 г.
Кроме того, Сноуден обратил внимание на то, что как раз в провинции Нангархар в районе бомбового удара расположен грандиозный пещерный комплекс Тора-Бора (на пушту "Черная пещера") — уходящий на глубину в полкилометра лабиринт тоннелей общей протяженностью более 25 километров. В недрах лабиринтов располагаются склады вооружений, бомбоубежища, жилые помещения. В свое время Тора-Бора служила укрепрайоном афганских моджахедов и использовалась во время боестолкновений с советскими войсками в 1979-1989 годах. Позднее пещеру как базу использовал Усама бен Ладен.
В том же материале журналисты со ссылкой на собственные источники рассказывают, что полевой командир моджахедов Юнус Халес получил от американцев оружия и различного оборудования на огромную сумму — более 3 миллиардов долларов.
И именно благодаря эти ресурсам он стал оборудовать комплекс Тора-Бора. "Это был ключевой оперативный центр для его бойцов во время антисоветской войны. И это был ключевой операционный центр для Усамы бен Ладена. Пещеры были так близко, что Халес мог видеть их с веранды его дома", — пишет издание.
Также о причастности американцев к возведению базы-лабиринта писала британская Тhe Daily Telegraph. Выходит, что США бомбили объект, который некогда сами и построили.
Бомба к московским переговорам
Как отмечает The Washington Post, администрация Белого дома опасается, что инициативу по политическому урегулированию положения в Афганистане могут перехватить Россия и Иран. " По словам американских и афганских чиновников, Иран и Россия бросают новые вызовы влиянию США в Афганистане, воспользовавшись неуверенностью в будущем американской политики", — пишет издание. Видимо, бомбардировкой Дональд Трамп пробовал, наоборот, продемонстрировать уверенность и решительность.
Кроме американцев резко против московских переговоров высказались представители движения "Талибан"*. В интервью американским СМИ представитель группировки Забихулла Муджахид заявил, что талибы не поддерживает мирные предложения Москвы и вообще не хотят иметь отношения к переговорам.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России