В Думе считают сомнительным успех применения США супербомбы в Афганистане

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил РИА Новости, что считает сомнительным успех применения США сверхмощной бомбы в Афганистане.

США в четверг впервые применили мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Афганистане. Заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. Президент США Дональд Трамп назвал удар "очень удачной миссией" американских вооруженных сил.

"Президент США назвал миссию удачной. Удачной против кого? Против международного терроризма? Или против народа Афганистана?", — сказал Красов РИА Новости.

Он добавил, что недавно бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден сообщил, что в том месте в Афганистане, по которому был нанесен удар, строили тоннели как раз на деньги американских налогоплательщиков.

"Потратить миллионы американских денег. А какой результат? Ведь успех зависит от достижения конкретного результата. В чем был конкретный результат применения столь мощного орудия? Применять столь мощную бомбу, чтобы уничтожить 36 боевиков… Цена и качество, скорее всего, здесь будет идти со знаком минус", — считает парламентарий.

В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую организацию. Агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление министерства обороны Афганистана сообщило, что в результате удара были уничтожены 36 боевиков, а также разрушены ключевые тайники и комплекс туннелей глубокого заложения.