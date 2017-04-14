Гройсман рассказал о потерях Украины после "бандитских действий" Тимошенко

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил экс-премьера, ныне лидера оппозиционной партии "Батькивщина", Юлию Тимошенко в "бандитских действиях" при заключении газовых контрактов, сообщает "Украинская правда".

По словам Гройсмана, из-за действий правительства Тимошенко Украина уже потеряла 53 миллиарда долларов "на разнице цен" на газ и может потерять еще 40 миллиардов по завершении суда между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по контрактам на поставку газа из России от 2009 года.

"Если приплюсовать, у нашей страны хотят украсть вследствие таких бандитских действий 100 миллиардов долларов. Это сколько бюджетов нашей страны? Это сколько пенсий украинских граждан?" — заявил премьер на часе правительства в Верховной раде.

Ранее Гройсман предложил в случае проигрыша Украины по газовому делу передать России Тимошенко, подписавшую газовые контракты в 2009 году, в счет возмещения убытков. В ответ на это лидер "Батькивщины" сравнила премьер-министра с упаковочной пленкой — "пупырышкой, на которую можно нажать, и она взрывается". Тимошенко назвала заявления Гройсмана такими же пустыми, как звук от взрыва шариков.