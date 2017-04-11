Гройсман предложил вместо денег за газ отдать России Тимошенко

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман предложил в случае проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже по газовому делу передать России в счет возмещения убытков украинского экс-премьера Юлию Тимошенко, подписавшую в 2009 году газовые контракты, которые являются предметом спора.

"Газпром" ожидает решения Стокгольмского арбитража по судебному процессу о поставках газа Украине до 30 апреля, по делу о транзите газа через Украину — до 30 июня, сообщалось ранее в отчете российской компании.

Гройсман отметил, что считает правовую позицию Украины в Стокгольмском суде по газовому делу достаточно сильной, однако он не стал прогнозировать возможный вердикт суда.

"Если мы выиграем, справедливость восстановится по отношению к Украине. Если, не дай Бог, будет другое решение суда – это десятки миллиардов долларов, которые не могут быть предъявлены Украине, на мой взгляд, это последствие подписания контракта Тимошенко… Придется передать Тимошенко вместо денег, если она подписала, пусть она несет ответственность, почему за это должны платить все украинские граждане", — сказал Гройсман на пресс-конференции во вторник.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.