Три человека сгорели заживо в ДТП в Баку

БАКУ, 14 апр — РИА Новости, Вугар Гасанов. Три человека сгорели заживо в результате ДТП в Баку, личность погибших пока не установлена, сообщает пресс-служба МЧС республики.

"Сегодня в Сураханском районе столицы произошло ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения двух автомобилей ВАЗ и KIA вспыхнул пожар. На место происшествия немедленно прибыли спасатели Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска. В результате пожара сгорели воспламеняющиеся части автомобиля ВАЗ, из которого извлекли тела трех человек. Личность погибших пока не установлена. Другой автомобиль удалось защитить от огня", — сообщает пресс-служба.

В сообщении уточняется, что операция завершилась в 09.02 по местному времени (08.02 мск).