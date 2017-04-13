В парламенте Киргизии предложили перевести письменность на латиницу

БИШКЕК, 13 апр – РИА Новости. Депутат парламента Киргизии от оппозиции Каныбек Иманалиев озвучил идею о переводе киргизской письменности с кириллицы на латиницу по примеру соседнего Казахстана.

"Туркменистан, Узбекистан, а теперь Казахстан переходят. Я понимаю, что сейчас у нас нет денег для этого, но через некоторое время, к 2030–2040 годам, нужно это сделать", — заявил представитель оппозиционной фракции "Ата-Мекен" в четверг на пленарном заседании палаты депутат.

Он считает необходимым уже сейчас начать готовить в республике специалистов для латиницы. Парламентарий отметил, что использование латинского алфавита в республике "это требование времени и развития технологий". Он полагает, что, помимо этого, использование латиницы станет еще одним фактором сохранения национальной идентичности киргизов.

Идея введения в Киргизии латинского алфавита неоднократно поднималась на разных уровнях с момента обретения страной независимости в 1991 году. Тогда на волне подъема и роста национального самосознания в республике она была активно подхвачена либеральной интеллигенцией и можно предположить, что была бы охотно профинансирована Западом.

Однако первый президент республики, ученый с мировым именем Аскар Акаев, не поддержал эту инициативу. Позднее это предложение неоднократно высказывалось рядом лингвистов, а также политиков, которые под предлогом, что "латинская графика более приспособлена к фонетическому строю киргизского", заявляли, что объявление русского официальным языком в республике и использование кириллицы "тормозят развитие киргизского языка".

В начале прошлого века киргизы пользовались латинской графикой, а с 1940 полностью перешли на кириллицу. Самые известные произведения киргизской литературы, включая труды всемирно известного Чингиза Айтматова, написаны на кириллице.

По мнению историка Айнуры Арзыматовой, острой необходимости перехода республики на латинский алфавит сейчас нет, так как история последних ста лет Киргизстана написана на кириллице.

"И что, теперь надо все перевести на латиницу? А если оставить как есть, что, будущему поколению эти материалы будут недоступны? Я думаю, что острой необходимости переходить на латиницу нет, так как на сегодня на русском языке разговаривает очень много стран", — заявила она журналистам.