Разведка ЛНР обнаружила зенитно-ракетный комплекс силовиков

ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила зенитно-ракетный комплекс украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства Андрей Марочко.
"В районе населенного пункта Муратово в 51 километре к северо-западу от Луганска зафиксирован зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", — сказал Марочко.
Он утверждает, что командование ВС Украины продолжает стягивать запрещенную минскими договоренностями технику к линии соприкосновения.