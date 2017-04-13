Разведка ЛНР обнаружила зенитно-ракетный комплекс силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (111)

ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружила зенитно-ракетный комплекс украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства Андрей Марочко.

Ранее полпред ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 10.00 13 апреля.

"В районе населенного пункта Муратово в 51 километре к северо-западу от Луганска зафиксирован зенитный ракетный комплекс "Стрела-10", — сказал Марочко.

Он утверждает, что командование ВС Украины продолжает стягивать запрещенную минскими договоренностями технику к линии соприкосновения.