Из-за пожара на складе под Харьковом 27 семей нуждаются в новом жилье

Пожар на складе боеприпасов на Украине (98)

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Четыре многоэтажных дома и два частных повреждены в результате пожара на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области Украины и не подлежат восстановлению, 27 семей нуждаются в новом жилье, сообщил председатель Балаклейской районной администрации Степан Масельский.

Пожар на складе боеприпасов начался в ночь на 23 марта. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада.

"Мы сейчас готовим соответствующие документы в кабинет министров по возмещению стоимости повреждений, чтобы люди могли купить себе жилье", — цитирует Масельского агентство УНИАН.

Он уточнил, что восстановлению не подлежат 4 многоквартирных жилых дома, где проживают 25 семей, и два частных дома, где проживали две семьи. По его словам, в Балаклее в коммунальной собственности нет свободного жилого фонда, который бы можно было распределить между семьями, которые лишились квартир.

Масельский также отметил, что в настоящее время в Балаклейском районе и городе Балаклея работают около 500 строителей из 16 подрядных организаций области, которые восстанавливают другие поврежденные дома.

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