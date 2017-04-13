Из-за пожара на складе под Харьковом 27 семей нуждаются в новом жилье
13:4213.04.2017
(обновлено: 14:07 13.04.2017)
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КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Четыре многоэтажных дома и два частных повреждены в результате пожара на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области Украины и не подлежат восстановлению, 27 семей нуждаются в новом жилье, сообщил председатель Балаклейской районной администрации Степан Масельский.
Пожар на складе боеприпасов начался в ночь на 23 марта. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада.
"Мы сейчас готовим соответствующие документы в кабинет министров по возмещению стоимости повреждений, чтобы люди могли купить себе жилье", — цитирует Масельского агентство УНИАН.
Он уточнил, что восстановлению не подлежат 4 многоквартирных жилых дома, где проживают 25 семей, и два частных дома, где проживали две семьи. По его словам, в Балаклее в коммунальной собственности нет свободного жилого фонда, который бы можно было распределить между семьями, которые лишились квартир.
Масельский также отметил, что в настоящее время в Балаклейском районе и городе Балаклея работают около 500 строителей из 16 подрядных организаций области, которые восстанавливают другие поврежденные дома.
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Пожар начался в ночь на четверг на украинских военных складах в городе Балаклея Харьковской области.
По словам военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, на складах хранилось порядка 138 тонн боеприпасов, в том числе танковые и артиллерийские снаряды калибром 125 и 152 миллиметров.
Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области. 23 марта 2017.
В связи с пожаром украинская военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "халатность", а Служба безопасности Украины - по статье "диверсия".
Начать тушение пожара на военном складе в Харьковской области пока невозможно из-за продолжающейся детонации боеприпасов.
Из расположенных рядом с Балаклеей населенных пунктов уже эвакуировано около 20 тысяч человек.
Для населения, вынужденного покинуть свои дома из-за пожара, под Харьковом открыли шесть эвакуационных пунктов.
Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич считает, что взрыв на военном складе может быть умышленным, чтобы скрыть хищение вооружений.