Пассажир, снятый с рейса United Airlines, требует сохранить все видеозаписи

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пассажир Дэвид Дао, насильно снятый с рейса авиакомпании United Airlines из-за овербукинга, в срочном порядке подал заявление в суд американского штата Иллинойс и потребовал обязать перевозчика сохранить все видеозаписи и другие связанные с происшествием свидетельства, сообщает телеканал CBS News.
Данное обращение адвокатов Дао может повлечь за собой судебный иск против авиакомпании United Airlines.
Инцидент с доктором произошел в воскресенье 9 апреля в аэропорту Чикаго, когда троих пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании United Airlines. Когда врач отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, нанеся ему травмы.