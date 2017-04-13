Пассажир, снятый с рейса United Airlines, требует сохранить все видеозаписи

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пассажир Дэвид Дао, насильно снятый с рейса авиакомпании United Airlines из-за овербукинга, в срочном порядке подал заявление в суд американского штата Иллинойс и потребовал обязать перевозчика сохранить все видеозаписи и другие связанные с происшествием свидетельства, сообщает телеканал CBS News.

Адвокаты Дао требуют, чтобы авиакомпания и управление города Чикаго, контролирующее Международный аэропорт О’Хара, сохранили записи с камер наблюдения, записи переговоров в кабине экипажа, списки пассажиров и членов экипажа и другие материалы, связанные с рейсом 3411. В своем заявлении они сослались на риск возможного предвзятого отношения к их клиенту.

Данное обращение адвокатов Дао может повлечь за собой судебный иск против авиакомпании United Airlines.

Юристы сообщили, что доктор Дао планирует провести пресс-конференцию в четверг.

Инцидент с доктором произошел в воскресенье 9 апреля в аэропорту Чикаго, когда троих пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании United Airlines. Когда врач отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, нанеся ему травмы.