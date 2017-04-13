Эксперт объяснил, что стоит за критикой Трампа в адрес НАТО

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Называя НАТО устаревшей организацией, президент США Дональд Трамп финансово шантажировал союзников, требуя с них увеличения военных расходов, заявил РИА Новости доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Трамп в среду сообщил о поддержке НАТО, заявив, что больше не считает организацию устаревшей, хотя ранее утверждал обратное.

"Это был банальный финансовый шантаж. Он требовал с них увеличения расходов. Поскольку они согласились увеличивать расходы, то он изменил свое отношение к НАТО. Главное — было вытрясти с союзников больше денег, чего он и добился", — сказал Фененко, отвечая на вопрос, почему Трамп изменил свое отношение к НАТО.

Ранее Трамп заявил, что ожидает от союзников по НАТО увеличения военных бюджетов. На саммите альянса в Уэльсе в 2014 году все его участники обязались в течение десяти лет повысить расходы на оборону до 2% ВВП, рекомендуемых каждой стране при ее вступлении в НАТО.