В ЛНР обвинили украинских силовиков в трех обстрелах за сутки

ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Украинские силовики три раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив автоматический гранатомет станковый (АГС), БМП-2 и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.

По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново со стороны подконтрольных ВСУ Новозвановки и Новоалександровки. Всего по территории республики за сутки было выпущено около 65 снарядов.

"Пострадавших в результате обстрелов нет", — уточнил собеседник агентства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются обстрелы.