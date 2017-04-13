США проконсультируются с Сеулом при принятии "серьезных мер" против КНДР

ТОКИО, 13 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Южной Кореи Юн Бен Се заявил в четверг в парламенте, что США прежде всего проведут консультации с Сеулом перед тем, как предпринять серьезные меры против КНДР, включая рассмотрение возможности превентивного удара, сообщило агентство Ренхап.

"Непосредственно перед тем, как я направился сюда, американские официальные лица, зная о существующих у нас опасениях, неоднократно подтвердили, что будут тесно обсуждать с Южной Кореей меры в отношении Северной Кореи", – сказал министр.

Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР, в сочетании с последовавшим ракетным ударом по авиабазе в Сирии, а также с направлением ударной авиагруппы США с атомным авианосцем "Карлом Винсоном" в район Корейского полуострова вызывают беспокойство в Южной Корее и Японии. Обе страны, будучи союзниками США, не могут не подержать любые меры, предпринятые Америкой в отношении Северной Кореи, но понимают, что их территория неизбежно станет объектом любых актов возмездия со стороны КНДР.