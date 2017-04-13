Лассо, проигравший выборы в Эквадоре, требует полного пересчета голосов

МЕХИКО, 13 апр – РИА Новости. Движение "КРЕО-СУМА" представило в среду кассацию на результаты недавних выборов президента Эквадора с требованием произвести полный пересчет голосов избирателей, сообщил проигравший выборы кандидат Гильермо Лассо.

"Мы представили кассацию в национальный избирательный совет (НИС), как нам это позволяет закон и эквадорская конституция, теперь у НИС есть 48 часов, чтобы ответить на обжалование, если они говорят, что (избирательный) процесс был прозрачным, значит, они не должны бояться пересчета", — написал Лассо в своем микроблоге в Twitter.

Ранее НИС уже отказал оппозиции о проведении полного пересчета голосов избирателей по итогам состоявшегося 2 апреля второго тура выборов главы государства, но провел частичный пересчет голосов. Итоги пересчета более чем 296 тысяч голосов подтвердили итоги выборов, на которых кандидат от правящего "Альянса ПАИС" Ленин Морено набрал 51,15%, его соперник от "КРЕО-СУМА" Лассо — 48,85%.