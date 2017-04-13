Абэ после визита в Россию в апреле посетит пять европейский стран

ТОКИО, 13 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего визита в Россию 27-28 апреля посетит еще пять европейских стран, сообщила газета "Ёмиури".

Как сообщает издание, в основном сформированы планы премьера на конец апреля — начало мая, когда в Японии наступает так называемая "Золотая неделя" — несколько государственных праздников и выходных дней следуют один за другим.

Синдзо Абэ посетит Россию 27-28 апреля. Во время этого визита он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, будут обсуждаться вопросы совместной экономической деятельности на южных Курилах, а также вопрос об облегчении посещений этих территорий японцами, проживавшими на островах до августа 1945 года.

После России Абэ посетит Великобританию и встретится с премьер-министром Терезой Мэй. Затем он направится в скандинавские страны: Норвегию, Данию, Финляндию и Швецию. Это будет первый визит Синдзо Абэ в эти страны. Завершение турне запланировано на 3 мая.