В Венесуэле задержали пять протестующих

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. По меньшей мере пять человек задержаны в Венесуэле за забрасывание президента Николаса Мадуро "тяжелыми предметами", сообщает издание Universo.

По информации газеты, все задержанные являются подростками в возрасте до 20 лет, двое из них — несовершеннолетние. Все они принимали участие в акциях протеста против президента страны в городе Сан-Феликс.

Ранее сообщалось, что протестующие забросали президента Венесуэлы Николаса Мадуро различными предметами и выкрикивали оскорбления в его адрес. После инцидента Мадуро покинул место проведения митингов и протестов. Визит президента в город Сан-Феликс, где проходили акции его сторонников и противников, транслировался в эфире одного из государственных каналов, однако трансляция прервалась в скором времени после начала беспорядков.

В последние дни в Венесуэле проходят массовые акции оппозиции, протестующей против недавних решений Верховного суда, резко ограничивших полномочия оппозиционного парламента. Сами решения уже отменены, теперь оппозиция требует смещения членов ВС страны.