В Венесуэле толпа забросала Мадуро различными предметами

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Протестующие забросали президента Венесуэлы Николаса Мадуро различными предметами и выкрикивали оскорбления в его адрес, сообщает агентство EFE.
По данным агентства, визит президента в город Сан-Феликс, где проходили акции его сторонников и противников, транслировался в эфире одного из государственных каналов, однако трансляция прервалась в скором времени после начала беспорядков.
В последние дни в Венесуэле проходят массовые акции оппозиции, протестующей против недавних решений Верховного суда, резко ограничивших полномочия оппозиционного парламента. Сами решения уже отменены, теперь оппозиция требует смещения членов ВС страны.