Баку гарантирует совместное проживание азербайджанцев и армян в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (302)

БАКУ, 12 апр — РИА Новости, Вугар Гасанов. Азербайджан готов дать гарантии совместного проживания азербайджанской и армянской общин в Карабахе, заявил глава МИД республики Эльмар Мамедъяров на заседании министров иностранных дел "Вышеградской группы" и "Восточного партнерства".

Заседание глав МИД "Вышеградской группы" и "Восточного партнерства" открылось в среду в Варшаве. Азербайджан с 2008 года участвует в программе ЕС "Восточное партнерство". Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС, увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи и усиление энергетической безопасности.

"Правительство Азербайджана готово дать гарантии совместному проживанию азербайджанской и армянской общин в Нагорном Карабахе", — приводит слова Мамедъярова его пресс-служба.