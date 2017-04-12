В ЮАР тысячи людей вышли на марш против президента Джейкоба Зумы

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Тысячи людей, члены оппозиционных партий и простые граждане, вышли на марш против президента Южной Африки Джейкоба Зумы, проходящий в городе Претория, административной столице страны, сообщает телерадиокомпания SABC.

Протестующие заявляют, что продолжат маршировать, пока президент не уйдет в отставку. Несколько участников марша несли "гроб Африканского Национального Конгресса (ANC)", заявляя, что правящая партия будет похоронена. Ожидается, что во время шествия демонстранты дойдут до здания правительства.

Акция протеста совпала с празднованием 75-ого дня рождения Зумы.

Лидер одной из крупнейших оппозиционных партий в Южной Африке "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема обратился к людям, пришедшим на марш, и заявил, что, несмотря на разные политические взгляды, настало время объединиться и свергнуть президента Зуму.

В город и прилегающие районы направлены отряды полиции, чтобы предотвратить грабежи и нарушения порядка. Несколько дорог на подъезде к Претории перекрыты.

Это второй протест в Южной Африке за неделю. В прошлую пятницу тысячи южноафриканцев вышли на улицы, чтобы выразить недовольство президентом. Протесты последовали за перестановкой в составе кабинета министров, когда президент уволил широко уважаемого в стране министра финансов.

Оппозиция ЮАР предпринимает попытки выразить вотум недоверия Зуме, президентский срок которого истечет в 2019 году. Голосование в парламенте назначено на 18 апреля, однако проправительственная партия Африканский национальный конгресс (ANC) намеревается подорвать эту инициативу.