В ЮАР тысячи людей вышли на марш против президента Джейкоба Зумы

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Тысячи людей, члены оппозиционных партий и простые граждане, вышли на марш против президента Южной Африки Джейкоба Зумы, проходящий в городе Претория, административной столице страны, сообщает телерадиокомпания SABC.
Протестующие заявляют, что продолжат маршировать, пока президент не уйдет в отставку. Несколько участников марша несли "гроб Африканского Национального Конгресса (ANC)", заявляя, что правящая партия будет похоронена. Ожидается, что во время шествия демонстранты дойдут до здания правительства.
Лидер одной из крупнейших оппозиционных партий в Южной Африке "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема обратился к людям, пришедшим на марш, и заявил, что, несмотря на разные политические взгляды, настало время объединиться и свергнуть президента Зуму.
В город и прилегающие районы направлены отряды полиции, чтобы предотвратить грабежи и нарушения порядка. Несколько дорог на подъезде к Претории перекрыты.
Это второй протест в Южной Африке за неделю. В прошлую пятницу тысячи южноафриканцев вышли на улицы, чтобы выразить недовольство президентом. Протесты последовали за перестановкой в составе кабинета министров, когда президент уволил широко уважаемого в стране министра финансов.
Оппозиция ЮАР предпринимает попытки выразить вотум недоверия Зуме, президентский срок которого истечет в 2019 году. Голосование в парламенте назначено на 18 апреля, однако проправительственная партия Африканский национальный конгресс (ANC) намеревается подорвать эту инициативу.