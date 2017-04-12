Порошенко надеется вернуть Донбасс под контроль Киева

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что властям страны вместе с дипломатами удастся вернуть Донбасс под контроль Киева.

"Верю, что совместными усилиями с дипломатами мы вернем мир и спокойствие в стране, вернем украинский суверенитет на земли оккупированного Донбасса", — сказал президент, выступая в среду в ходе поездки в Луганскую область, его выступление транслировал телеканал "112. Украина".

Ранее сообщалось, что Порошенко в среду прибыл в район разведения сил в Луганской области.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.