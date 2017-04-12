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В мире

Два чеха хотят совершить кругосветное путешествие на 40-летней "копейке"

15:0112.04.2017
(обновлено: 15:49 12.04.2017)
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Автомобиль ВАЗ 2101. Архивное фото
© Фото: Alexander Porubin

ПРАГА, 12 апр — РИА Новости, Александр Куранов. Два 28-летних гражданина Чехии, Филип Фогель и Петр Явурек, намерены в пятницу отправиться в кругосветное путешествие на автомобиле "Лада ВАЗ-2101", которому уже более 40 лет, сообщил пражский портал České noviny.

Мужчина на велосипеде. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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"Эту машину мы купили прошлым летом и за полгода подготовили ее к дальней дороге. Ничего дополнительного мы в конструкцию не вносили, лишь защитили листом металла снизу мотор да бокс поставили на крышу", — сказал журналистам Фогель, аспирант строительного факультета пражского Технологического института.

Фогель уже имеет немалый опыт путешествий по свету. Он проехал на разных типах машин, в частности, по югу Африки и по странам Южной Америки. Его спутник Явурек, который работает на одном из чешских автозаводов, тоже является большим любителем приключений. Оба проживают в поселке Честице неподалеку от города Пардубице на северо-востоке Чехии.

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Молодые люди планируют проехать на "Ладе" по четырем континентам, посетив более 20 стран. В их планах, кроме прочего, проезд по "дорогам смерти" в боливийских Андах и на Памире. Домой они намерены вернуться в марте 2018 года, преодолев в общей сложности около 50 тысяч километров, то есть, примерно по 200 километров в день.

О ходе своего путешествия чехи намерены регулярно рассказывать в социальных сетях, размещая фотографии и видеосюжеты, а по окончании поездки хотят организовать ряд лекций и выставок.

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© Фото: аккаунт "Сергей Лукьянов - пешком вокруг света" в Facebook
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Бюджет путешествия, по словам Явурека, составляет 700 тысяч крон (около 28 тысяч долларов). Из них на бензин предполагается израсходовать 105 тысяч крон (около 4,2 тысячи долларов), на питание — 150 тысяч крон (около 6 тысяч долларов), на переправку через Тихий и Атлантический океаны, а также через Карибское море — 190 тысяч крон (около 7,6 тысячи долларов).

Модель ВАЗ-2101, прототипом которой стал Fiat 124, и которая в народе получила название "копейка", выпускалась в СССР с 1970 по 1988 годы, положив начало серии "классических" моделей Волжского автомобильного завода.

© РИА Новости, Инфографика
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